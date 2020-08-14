Ліга чемпіонів 2019/20: визначилась перша пара півфіналістів турніру

Ліга чемпіонів — 00:20 4707
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Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонів
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Миколенко потрапив у сферу інтересів ІнтераІталія — 13 серп 3367
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Минай виграв Першу лігу та піднявся в УПЛ, Інгулець вихопив другу путівку, Рух – також майже в еліті, Волинь пролетілаПерша ліга — 13 серп 15406
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Маліновський розізлив Гасперіні з ПСЖ, та награв на кращий клуб: в Італії озвучили головну претензію до українця в ЛЧЛіга чемпіонів — 13 серп 31999
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Оточення Роналду відреагувало на інформацію про трансфер Кріштіану до БарселониІспанія — 13 серп 4394