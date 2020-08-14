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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ПЕРША ЛІГА ДИНАМО

Ліга чемпіонів 2019/20: визначилась перша пара півфіналістів турніру

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Ліга чемпіонів 2019/20: визначилась перша пара півфіналістів турніру
РБ Лейпциг – Атлетіко / Фото РБ Лейпциг

РБ Лейпциг несподівано обіграв Атлетіко та встановив рекордне досягнення в історії клубу.

50’ Дані Ольмо
88’ Тайлер Адамс
 
Жоау Феліш 71’
50’ Дані Ольмо
71’ Жоау Феліш
88’ Тайлер Адамс

Півзахисник РБ Лейпциг Тайлер Адамс створив диво наприкінці поєдинку проти Атлетіко і голом вивів свою команду у півфінал Ліги чемпіонів, куди "бики" ще жодного разу не добирались.

РБ Лейпциг пройшов у півфінал Ліги чемпіонів, сенсаційно вибивши Атлетіко

Таким чином німецький клуб в 1/2 фіналу найпрестижнішого клубного турніру зустрінеться з ПСЖ.

Поєдинок РБ Лейпциг – ПСЖ зіграють 18 серпня, початок о 22:00.

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Головне Атлетіко Атлетіко РБ Лейпциг - Атлетіко Ліга чемпіонів РБ Лейпциг РБ Лейпциг ПСЖ ПСЖ
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