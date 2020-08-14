Лига чемпионов 2019/20: определилась первая пара полуфиналистов турнира

РБ Лейпциг неожиданно обыграл Атлетико и установил рекордное достижение в истории клуба.

Полузащитник РБ Лейпциг Тайлер Адамс создал чудо в конце поединка против Атлетико и голом вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов, куда "быки" еще ни разу не добирались.

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Таким образом немецкий клуб в 1/2 финала самого престижного клубного турнира встретится с ПСЖ.

Поединок РБ Лейпциг – ПСЖ сыграют 18 августа, начало в 22:00.

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