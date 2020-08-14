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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ПЕРВАЯ ЛИГА ДИНАМО КИЕВ

Лига чемпионов 2019/20: определилась первая пара полуфиналистов турнира

00:14 - Читати українською
Лига чемпионов 2019/20: определилась первая пара полуфиналистов турнира
РБ Лейпциг – Атлетико / Фото РБ Лейпциг

РБ Лейпциг неожиданно обыграл Атлетико и установил рекордное достижение в истории клуба.

50’ Дани Ольмо
88’ Тайлер Адамс
 
Жоау Фелиш 71’
50’ Дани Ольмо
71’ Жоау Фелиш
88’ Тайлер Адамс

Полузащитник РБ Лейпциг Тайлер Адамс создал чудо в конце поединка против Атлетико и голом вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов, куда "быки" еще ни разу не добирались.

РБ Лейпциг прошел в полуфинал Лиги чемпионов, сенсационно выбив Атлетико

Таким образом немецкий клуб в 1/2 финала самого престижного клубного турнира встретится с ПСЖ.

Поединок РБ Лейпциг – ПСЖ сыграют 18 августа, начало в 22:00.

ПСЖ победил Аталанту и вышел в полуфинал ЛЧ: драматичный конец сказки, фиаско Малиновского и бенефис Неймара

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Теги
Лига чемпионов РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Атлетико Атлетико Атлетико ПСЖ ПСЖ
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