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Лига чемпионов 2019/20: стали известны потенциальные соперники Динамо в квалификации турнира

20 мая 14:30 1765 Читати українською
Лига чемпионов 2019/20: стали известны потенциальные соперники Динамо в квалификации турнира
Динамо будет сеяным в квалификации ЛЧ 2019/20

Динамо завершит чемпионат Украины 2018/19 на второй позиции. Таким образом столичный клуб стартует в Лиге чемпионов 2019/20 с третьего квалификационного раунда и уже узнал имена потенциальных оппонентов.

Шахтер стал чемпионом Украины и начнет выступления в Лиге чемпионов 2019/20 с группового турнира. Киевское Динамо, которое стало серебряным призером, вынуждено пробиваться в самый престижный клубный турнир Европы через квалификацию.

Своего первого соперника в ЛЧ 2018/19 киевляне узнают 22 июля – именно тогда состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда турнира. Поединки этой стадии пройдут 6/7 и 13 августа.

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Согласно регламенту Лиги чемпионов УЕФА, украинская команда будет играть в сетке представителей лиг и начнет свой путь в ЛЧ с третьего раунда квалификации. Клубный рейтинг Динамо позволяет "бело-синим" быть сеяными как на данной стадии, так и в раунде плей-офф квалификации в случае прохода первого соперника.

Первым оппонентом "бело-синих" могут стать Брюгге, Олимпиакос или ПСВ. Двое последних стартуют во втором квалификационном раунде, где будут сеяными и встретятся с ЛАСКом (Австрия), чешской Викторией и турецким Истанбул Башакшехиром. Если какая-то из этих команд пройдет своего сеяного оппонента, то тоже станет потенциальным соперником Динамо в третьем квалификационном раунде. С российскими Краснодаром и Локомотивом, один из которых будет несеяным в третьем раунде, киевляне вряд ли сыграют, ведь УЕФА в последние годы разводит украинские и российские клубы.

Вместе с динамовцами в третьем раунде квалификации сеяными будут вице-чемпион Португалии Порту, бронзовый призер Франции Лион и серебряный призер чемпионата Швейцарии Базель. Правда, последний начнет выступления в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда.

В случае успешного прохождения 3-го раунда Динамо будет сеяным и на стадии плей-офф квалификации, где соперником украинцев может стать Базель или Лион. Впрочем, здесь есть нюанс в виде финала Лиги Европы. В соответствии с Регламентом УЕФА, если Челси победит Арсенал и завоюет трофей, то Лион как представитель 5-й по рейтингу Ассоциации получит прямую путевку в ЛЧ, поскольку Челси уже завоевал свою путевку через чемпионат.

В случае триумфа Челси в финале ЛЕ место Лиона среди сеяных команд в раунде плей-офф займет одна из трех команд, у которой будет самый высокий клубный рейтинг: Олимпиакос (44.000), Брюгге (39.500) или ПСВ (37.000).

Если же Динамо не сможет квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, то в таком случае киевляне гарантированно попадут в группу Лиги Европы 2019/20, где будут сеяными в первой корзине.

Напомним, последний раз киевляне играли в групповом турнире ЛЧ в сезоне 2016/17. В прошлом году ние пути "бело-синих" в раунде плей-офф квалификации стал амстердамский Аякс.

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