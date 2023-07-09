"Дуже розчаровані й засмучені останньою грою, проти Іспанії. На жаль, мало що виходило. Було видно, як сказав Руслан Петрович, що очі хотіли, а ноги не могли. Звісно, не хочеться, щоб це була якась відмазка, адже Іспанія – це теж дуже сильна команда, яка ще з віку U-15 показувала класну гру. Дуже вдячні Богу, що вдалося дійти до півфіналу й увійти до топ-4 команд Європи.

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Розгромна поразка – це дуже прикро, хоч це і величезний досвід, адже без поразок не буває і перемог. Також я б хотів відзначити Колю Михайленка: прикро, що він травмувався, адже хлопець пройшов із нами цілий цикл. Його нам не вистачало і він заслужив своєю роботою брати участь у фінальній частині.

І якби нам, нашим фанатам, хтось сказав два роки тому, що ця збірна дійде до півфіналу Євро-2023, то повірило б, можливо, тільки 5%. І 2% із них – наші батьки, близькі, ми самі та наші тренери. Тому краще концентруватися на хорошому: ми всі дуже щасливі, що потрапили на Олімпіаду, і величезна мрія – зустрітися в такому колективі та зіграти ще кілька матчів", – поділився Таловєров у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, що збірна України була розбита Іспанією в півфіналі Євро-2023 (1:5), зупинившись за крок до фіналу.

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