Антоні не потрапив до заявки на матч-відповідь із Бетісом, який буде зіграно в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

Бразилець був відсутній на останньому тренуванні своєї команди через хворобу, інформує The Athletic.

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Ця новина стала для наставника "червоних дияволів" Еріка Тен Хага ще одним ударом, адже вчора інший вінгер команди Алехандро Гарначо травмував зв'язки гомілкостопа.

Повідомляється, що з лазарету в загальну групу повернулися Марсель Забітцер, Антоні Марсьяль і Віктор Лінделеф.

У першому матчі Манчестер Юнайтед здолав Бетіс із рахунком 4:1. Зустріч-відповідь відбудеться в четвер, 16 березня.

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