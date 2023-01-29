Парижани таки досягли свого. Вони тривалий час стежили за словаком і минулого літа навіть намагалися організувати трансфер. Інтер не захотів продавати одного зі своїх лідерів, а тепер змушений змиритися з безкоштовною втратою.

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Річ у тім, що Шкріняр влітку стане вільним агентом. Він не став чекати до завершення сезону й уже підписав попередню угоду з ПСЖ, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Французи пропонували Інтеру символічні 10 мільйонів євро, аби перехід відбувся в січні, але отримали відмову. "Нерадзуррі" хотіли б принаймні удвічі більше.

Нагадаємо, що влітку пропозиція ПСЖ за 27-річного гравця становила 50 мільйонів, а профільний портал transfermarkt оцінює його на 10 млн більше.

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