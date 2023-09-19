Після розгромної перемоги в міланському дербі (5:1) в атакувального півзахисника Інтера Хакана Чалханоглу були виявлені проблеми з м'язом лівого стегна. Як інформує офіційний сайт "нерадзуррі", турецький півзахисник не полетів у Сан-Себастьян і пропустить матч своєї команди з Реалом Сосьєдад.

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Згідно з Gazzetta dello Sport, пошкодження Чалханоглу відкриває двері до стартового складу для автора дубля у ворота збірної України Давіде Фраттезі. Місце Хакана на полі займе Генріх Мхітарян, а місце самого Мхітаряна – Фраттезі.

Також повідомляється, що матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів через тендиніт пропустить правий латераль Хуан Куадрадо. У вівторок, 19 вересня, колумбієць тренувався за індивідуальною програмою – він продовжить займатися самостійно і в день матчу з басками.

Матч Реал – Сосьєдад – Інтер буде зіграно в середу, 20 вересня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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