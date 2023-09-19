После разгромной победы в миланском дерби (5:1) у атакующего полузащитника Интера Хакана Чалханоглу были выявлены проблемы с мышцей левого бедра. Как информирует официальный сайт "нерадзурри", турецкий полузащитник не полетел в Сан-Себастьян и пропустит матч своей команды с Реалом Сосьедад.

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Согласно Gazzetta dello Sport, повреждение Чалханоглу открывает дверь в стартовый состав для автора дубля в ворота сборной Украины Давиде Фраттези. Место Хакана на поле займёт Генрих Мхитарян, а место самого Мхитаряна – Фраттези.

Также сообщается, что матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов из-за тендинита пропустит правый латераль Хуан Куадрадо. Во вторник, 19 сентября, колумбиец тренировался по индивидуальной программе - он продолжит заниматься самостоятельно и в день матча с басками.

Матч Реал – Сосьедад – Интер будет сыгран в среду, 20 сентября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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