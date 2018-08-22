Левченко: Найслабша ланка Аякса – лінія атаки

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко поділився очікуваннями від першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між Аяксом та Динамо.

"Аякс намагатиметься грати першим номером, тому футболістам Динамо ні в якому разі не можна притискатися до власних воріт, оскільки у голландців достатньо технічних футболістів (Хакім Зіеш, Душан Тадіч), які можуть обіграти на клаптику поля і точно пробити. Притиснувшись до воріт, киянам буде складніше використовувати свій козир – разючі контратаки.

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І потрібно пам'ятати, що зараз Аякс дома і в єврокубках – це дві великі різниці. У чемпіонаті два матчі з не найсильнішими суперниками принесли амстердамцям чотири очки, але якість гри було, м'яко кажучи, не найкращою. Однак, в рамках третьої кваліфікації ЛЧ, голландці були нестримні в матчі зі Стандардом.

Можна сказати, що найслабшою ланкою амстердамців є лінія атаки. У Хунтелара швидкість вже не та, але з іншого боку, у нападника техніка і гольове чуття залишаються на високому рівні. В штрафному майданчику з ним потрібно бути напоготові.

У кожній поєдинку у Аякса бувають провали в обороні. Але наскільки якісно динамівці зможуть цим скористатися, питання. Найголовніше для "біло-синіх" не пропустити, тому, як я вже говорив , важливо не притискатися до воріт.

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Я прогнози не даю, але в процентному відношенні, думаю, 55 на 45 на користь господарів. Амстердамці будуть домінувати у володінні м'ячем", – розповів Левченко Команда1.

Нагадаємо, матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться сьогодні,22 серпня, початок о 22:00.