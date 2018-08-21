"Гравці Динамо регулярно скаржаться, що не отримують вчасно зарплату". Левченко розповів нідерландцям про опонента Аякса

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко охарактеризував Динамо на нідерландському телебаченні перед матчем киян з Аяксом у Лізі чемпіонів.

"Динамо отримало всесвітню славу завдяки Валерію Лобановському. Він перетворив клуб на справжню машину. Лобановський випередив час своїми методами роботи з гравцями, які проводили по 300 днів на рік на тренувальній базі.

Динамо в останні роки переживає складний період, адже Шахтар, вклавши багато грошей, почав демонструвати кращі результати. Натомість гравці Динамо регулярно скаржаться, що не отримують вчасно зарплату. Київський клуб купує гравців, але не має чіткого плану розвитку.

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20-річний Віктор Циганков, на мою думку, є найкращим гравцем команди і українського чемпіонату загалом. Його мета – трансфер у великий європейський клуб по стопах Андрія Ярмоленка. Він технічний, швидкий і не боїться активно діяти. Беньямін Вербіч – ще один гравець, на якого варто звернути увагу. Словенець розумний, володіє хорошими індивідуальними навичками і націлений на ворота.

Олександр Хацкевич – дуже спокійний і універсальний тренер. Він добре підкований тактично і вміє працювати з людьми. Єдине, чого йому бракує, це ресурсів, які були в попередників. Тепер Динамо не купує гравців типу Джермейна Ленса, а орієнтується на дешевший український ринок. Час великих інвестицій і, відповідно, боротьби за серйозні призи завершився.

Динамо грає за схемою 4-2-3-1, яка може трансформуватися в 4-3-3. У центрі поля головними фігурами є Сергій Сидорчук і Денис Гармаш. В останнього бувають моменти, коли він може просто зламати когось на полі та заробити вилучення. В основного форварда Артема Бєсєдіна мало техніки, але він виконує значний обсяг роботи, вступає у багато єдиноборств.

Слабке місце? Томаш Кендзьора – найслабший з чотирьох захисників, Аяксу потрібно уважніше за ним прослідкувати. Його можна обігрувати на швидкості, і тут Аяксу не пощастило, що травмувався вінгер Давід Нерес.

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Динамо грає у справжній контратакувальний футбол, який вимагає великих затрат сил. Недоліком у такій ситуації є те, що після 70 хвилини гравці стають фізично виснаженими. Що і було помітно в матчах зі Славією", – цитує Євгена Левченка De Telegraaf.

Динамо протистоятиме Аяксу в раунді плей-офф Ліги чемпіонів. Перша гра відбудеться 22 серпня в Амстердамі, а матч-відповідь – 28 серпня в Києві.