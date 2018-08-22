Левченко: Слабое звено Аякса – линия атаки

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между Аяксом и Динамо.

"Аякс будет пытаться играть первым номером, поэтому футболистам Динамо ни в коем случае нельзя прижиматься к своим воротам, поскольку у голландцев достаточно техничных футболистов (Хаким Зиеш, Душан Тадич), которые могут обыграть на носовом платке и точно пробить. Прижавшись к воротам, киевлянам будет сложнее использовать свой козырь – разящие контратаки.

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И нужно помнить, что сейчас Аякс дома и в еврокубках – это две большие разницы. В чемпионате два матча с не самыми сильными соперниками принесли амстердамцам четыре очка, но качество игры было, мягко говоря, не самым лучшим. Однако, в рамках третьей квалификации ЛЧ, голландцы были безудержные в матче со Стандардом.

Можно сказать, что самым слабым звеном амстердамцев является линия атаки. У Хунтелаара скорость уже не та, но с другой стороны, у нападающего техника и голевое чутье остаются на высоком уровне. В штрафной с ним нужно быть начеку.

В каждом поединке у Аякса бывают провалы в обороне. Но как качественно, динамовцы смогут этим воспользоваться, вопрос. Самое главное для "бело-синих" не пропустить, поэтому, как я уже говорил, важно не прижиматься к воротам.

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Я прогнозы не даю, но в процентном отношении, думаю, 55 на 45 в пользу хозяев. Амстердамцы будут доминировать во владении мячом", – рассказал Левченко Команда1.

Напомним, матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится сегодня, 22 августа, начало в 22:00.