Ультрас України, які вже стали історією: махачі, перфоманси, "труни" і алкоголь, а Крим та Донецьк – наші

Топ-30 ретрофото українського навколофутболу, на яких ви, можливо, впізнаєте навіть себе. Потужна доза ностальгії – гарантована.

1. Фанати одеського Чорноморця пробили виїзд у Київ (1999 рік).

2. Гарячий столичний уболівальник під час Класичного у 1998-му.

3. Конфлікт на трибунах у матчі 1/32 фіналу Кубка України 2005/06 Олександрія – Дніпро (1:2).

4. А так усе розпочиналось: активні вболівальники Дніпра на початку 80-х, у золоту епоху клубу.

5. Fight!!! Фанати київського Динамо розчищають собі шлях у Кривому Розі (2005 рік).

6. Живописні фан-сектори Таврії. Сімферополь, як Дженоа. У той березневий день 2008-го господарі обіграли Шахтар (3:2) у матчі чемпіонату.

7. Фанати Металіста – на виїзді. Розігрів перед матчем, древня епоха совка.

8. Автофани Карпат на марші перед домашнім поєдинком із Кривбасом (2009 рік).

9. Колоритні тіфозі запорізького Металурга у Кривому Розі почуваються, як вдома (2004 рік).

10. Прапороносець із столиці – в Охтирці. Нафтовик – Динамо – 0:3 (квітень 2008-го).

11. Серйозні одеські хлопці на вулицях Дніпра в середині "нульових". Куди вони прямують? Мабуть, у бібліотеку.

12. Бригада "Ураган" у далекому 1993-му. Вони топили за Металург З.

13. Коли Донецьк був українським... Сектори РСК Олімпійський на матчі Ліги чемпіонів із лісабонським Спортінгом. Жовтень 2008-го.

14. Хулігани ФК Черкаси – за мить до битви.

15. Мирні фани СК Миколаїв у Кіровограді. Перша ліга-2002.

16. Олдскульний метод виїзду без квитка. Називався він красномовно – "труна". Існувала приказка: "Кто в гробах не ездил – выездов не видал".

17. Фан-сектор Олександрії у 2009-му.

18. Уболівальники Карпат в Одесі, на стадіоні Чорноморця. Обережно, раритет! 1992 рік.

19. Потужна підтримка не домогла Металісту в Полтаві. Команда Маркевича поступилася Ворсклі (0:2) у півфіналі Кубка України-2009.

20. Фанати Зорі прибули на матч у Запоріжжя (2012 рік). Вже незабаром їхня команда знайде тут затишну гавань, рятуючись від війни.

21. Цей матч згадують досі. Львівське дербі-2009, Карпати перемогли ФК Львів (2:1), відправивши "містян" у Першу лігу.

22. Ретрофанати одеського Чорноморця (1988 рік).

23. Спекотний вересень 2012-го. У Кривбасі розпочалися незворотні руйнівні процеси, які невдовзі приведуть до загибелі клубу. Фанати б'ють на сполох – красномовні банери, поламані крісла, "беркут".

24. Саппортери запорізького Металурга у Донецьку (1997 рік).

25. Веселощі у Сімферополі. Гравці Таврії намагаються розрулити конфлікт між фанами та міліцією.

26. Ужгород. Ультрас Карпат підігрівають атмосферу у виїзному матчі проти Закарпаття (квітень 2008-го).

27. Фінал Кубка України-2007 на Олімпійському. Динамо обіграло Шахтар (2:1), а столичні ультрас дали прикурити акабам.

28. Фанати Ворскли весело прямують на матч у Кіровограді (2000 рік). Їхнім сусідам по плацкарту – не позаздриш. Нічка буде безсонною.

29. Общак одеських хуліганів великими силами (не менше 100 бійців) рушив у хрестовий похід на Львів. Буремний 2009-й.

30. Правильний фан-сектор сімферопольської Таврії у 2008-му. То чий Крим? Питання є?

Усі фото – з Instagram-сторінки ua_ultras

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