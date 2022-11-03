"Винен Трубін у двох голах. Відбив не туди, що він туди відбив? Удар перший був сильний. Всі воротарі знають, що не можна відбивати м'яч центром і ось груба помилка, міг ловити. Гра Шахтаря? Все пішки. Потрібно вигравати, але ми не поспішаємо, ходимо.

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Темп влаштовував РБ Лейпциг, тому що команда за рахунку 3:0 бігла вперед. Німці показали, як треба професійно ставитися до справи. Прибрати таблицю – відчуття, що Шахтар уже зробив свою справу, набрав купу очок і гра не має значення.

Гра Мудрика? Я спеціально, як знав, почав вважати, що зробить Мішка "60", "80" чи "100" (ймовірно, йдеться про можливу суму, яку Шахтар хоче отримати за вінгера – прим.). Хтось каже, що Мішка "36,6", бо дуже швидко пробіг. Щоб ви розуміли: дев'ять разів віддав чужому гравцю чи втратив і сім – своєму. Ось що награв Михайло", – зазначив Леоненко на своєму YouTube-каналі.

Зауважимо, що Шахтар був розгромлений РБ Лейпциг (0:4) у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів, тому продовжить виступи у Лізі Європи.

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