"Виноват Трубин в двух голах. Отбил не туда, что он туда отбил? Удар первый был сильный. Все вратари знают, что нельзя отбивать мяч в центр и вот грубая ошибка, мог ловить. Игра Шахтера? Все пешочком. Нужно выигрывать, но мы не торопимся, ходим.

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Темп устраивал РБ Лейпциг, потому что команда при счете 3:0 бежала вперед. Немцы показали, как нужно профессионально относиться к делу. Убрать таблицу – ощущение, что Шахтер уже сделал свое дело, набрал кучу очков и игра не имеет значения.

Игра Мудрика? Я специально, как знал, начал считать, что сделает Мишка "60", "80" или "100" (вероятно, речь идет о возможной сумме, которую Шахтер хочет получить за вингера – прим.). Кто-то говорит, что Мишка "36,6", потому что очень быстро пробежал. Чтобы вы понимали: девять раз отдал чужому игроку или потерял и семь – своему. Вот что наиграл Михаил", – отметил Леоненко на своем YouTube-канале.

Отметим, что Шахтер был разгромлен РБ Лейпциг (0:4) в матче 6-го тура Лиги чемпионов, поэтому продолжит выступления в Лиге Европы.

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