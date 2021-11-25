"Я думаю, що навіть мої коти помітили, що перший і другий тайми відрізняються один від одного. Чому провалився перший тайм? Я його взагалі називаю: "Приспали Баварію". Чому провалили? Тому що бігли в атаку, добре виходили у контратаки, але моменти нічим не завершувалися.

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Щиро кажучи, мене шокувало, що з Буяльським зробив захисник Ернандес. І не дати пенальті… І у другому таймі на Циганкові також можна було давати.

У другому таймі вийшло не Динамо, а якісь сміливі хлопці, звірі. Побігли, перестали боятися. За другий тайм треба подякувати Динамо. Їм не те що не соромно, а ще й прикро. Вважаю, що незаслужено вони програли", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, попри достойну гру проти Баварії кияни втратили будь-які шанси на євровесну і тепер зосередяться на внутрішній першості.

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