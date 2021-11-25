"Я думаю, что даже мои коты заметили, что первый и второй тайми отличаются друг от друга. Почему провалился первый тайм? Я его вообще называю: "Усыпили Баварию". Почему провалили? Потому что бежали в атаку, хорошо выходили в контратаки, но моменты ничем не завершались.

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Честно говоря, меня шокировало, что с Буяльским сделал защитник Эрнандес. И не дать пенальти… И во втором тайме на Цыганкове тоже можно было давать.

Во втором тайме вышло не Динамо, а какие-то смелые ребята, звери. Побежали, перестали бояться. За второй тайм нужно поблагодарить Динамо. Им не то что не стыдно, а еще и досадно. Полагаю, что незаслуженно они проиграли", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, несмотря на достойную игру против Баварии, киевляне потеряли любые шансы на евровесну и теперь сосредоточятся на внутреннем первенстве.

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