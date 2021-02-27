"Усыпили Брюгге. Две игры мы не видели Цыганкова. Сделал голевую, Буяльский забил. Я так понимаю, что один Буяльский и хочет играть. Я бы еще поздравил оборону, которая не дала ничего создать Брюгге.

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Об игре лучше не вспоминать. Лучше просто сказать – мы классно прошли. Ребята должны понимать, что с такой игрой далеко не уйдешь. Это случайно, а случайностей много не бывает. Сейчас опять начнут придумывать, что это шахматы. Даже если выиграешь кубок Лиги Європы с такой игрой, болельщиков не прибавится.

Не дано динамовцам контролировать мяч. Я хочу балдеть от хорошей игры, но у Динамо нет исполнителей. Трудно будет Луческу что-то переделать. Мы привыкли бегать, кто-то выполнил, выпрыгнув за счет везения. Далеко не пройдем и удовольствие от игры не получим. Закономерный результат приходит только с игрой. Фарта много не бывает. Давайте идти дальше, но будет сложнее. Хотелось бы закономерностей", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, Динамо по сумме двух матчей одолело бельгийский Брюгге и вышло в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с испанским Вильярреалом.

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