Лемпард вірить у диво в матчі проти Баварії після домашніх 0:3

Головний тренер Челсі Френк Лемпард закликав свою команду зробити все можливе у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Баварії.

"Я вірю, що ми можемо виправити ситуацію. Ми повинні, гравці повинні. Це величезне завдання. Ми повинні зрозуміти ситуацію, в якій опинилися. Буде надзвичайно важко.

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Ігри дещо змінилися. Ми повинні вірити, що у нас є можливість зробити щось особливе. Нам потрібно виступити впевнено. Чи може це зробити нас розкутими проти такої сильної команди? Це те, що я очікую від хлопців. Ми повинні вийти на матч з правильним настроєм", – цитує Лемпарда офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Баварія – Челсі відбудеться сьогодні (8 серпня), початок о 22:00. У Лондоні мюнхенці розгромили суперника з рахунком 3:0.

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