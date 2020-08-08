Баварія – Челсі: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Баварія – Челсі

8 серпня, 22:00. Мюнхен, Альянц Арена. Перший матч – 3:0

Головний арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Баварію давно коронували на тріумф у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Справа не тільки у розгромі Челсі з рахунком 3:0 на Стемфорд Брідж, а й у загальній формі мюнхенців протягом сезону – вони виграли групу з шістьма перемогами при різниці м'ячів 24:5, а в 22 офіційних матчах 2020 року здобули 21 перемогу та одну нічию, забивши 65 голів та пропустивши всього 16. Звісно, у Німеччині легко накрутити такі результати, однак загальна форма грандів у Європі не вражає, а Ліверпуль вже вилетів. Словом, yf ckjdf[ все сходиться до того, що підопічні Хансі Фліка візьмуть цю ЛЧ – залишається тільки самому не наплужити.

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Знайти якісь недоліки у грі "рекордмайстерів" дуже непросто. В першу чергу, насторожує затяжна пауза німецьких клубів, які завершили сезон аж 27 червня – після неї міцні Вольфсбург та Айнтрахт вилетіли з ЛЄ від не найбільш потужних клубів. Також небезпеку може становити перевага в три м'ячі над Челсі, адже є ризик не налаштуватися – а лондонцям втрачати вже нічого. Вигадати ще якісь більш-менш важливі причини, щоб сподіватися на диво, важко. Баварія занадто сильна.

Челсі у першому сезоні Лемпарда залишив непогане враження. Команда виконала завдання-мінімум, посівши четверту позицію в АПЛ, діставшись до фіналу Кубка Англії та 1/8 фіналу ЛЧ – і все це сталося за симпатичного футболу, без Едена Азара і при залученні великої кількості молодих виконавців. Зокрема, в основу прорвалися Мейсон Маунт, Ріс Джеймс і Таммі Абрахам. Цими футболістами "серце Челсі, диспетчер Челсі" переграв Тоттенхем, Ліверпуль і Манчестер Сіті, хоча після карантину команда чергувала перемоги з поразками. Словом, колектив у лондонців дуже бойовитий.

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Втім, більшість поєдинків проти англійських топ-клубів Челсі програв, та і в останніх десяти матчах "аристократи" зазнали чотирьох поразок – причому Шеффілд розгромив їх з рахунком 3:0 (прямо як Баварія), а Ліверпуль поклав п'ять м'ячів. З грою на "нуль" у підопічних Френка Лемпарда взагалі проблеми – Кепа пропускає кожен другий удар у площину, а спроби всадити його на банку й поставити в основу Кабальєро до покращення результатів не призвели. Оборона також нестабільна – чого лише коштує гол Ярмоленка з-під Рюдігера, який банально не знав, що у Андрія потужна ліва. До всього цього додалася епідемія травм, тож за Челсі на Альянц Арені реально страшно.

Кадрова ситуація

Баварія обійшлась без дискваліфікацій, але залишилась без Бенжамена Павара – француз пошкодив ліву стопу й вилетів на шість тижнів. Замість нього на правому фланзі оборони, вірогідно, зіграє Йозуа Кімміх. Проблеми з м'язами були у Кінгслі Комана, тож Хансі Флік може й залишити його в запасі – та і взагалі є сенс приберегти лідерів. Втім, мюнхенцям потрібно набирати ігровий тонус, тож на другий склад лондонцям очікувати не варто.

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У Челсі з кадрами повна катастрофа. Через дискваліфікацію матч пропустять Маркос Алонсо та Жоржінью, а в лазарет загриміли Сезар Аспілікуета, Крістіан Пулішіч, Педро, Рубен Лофтус-Чік та Біллі Гілмор. Крім того, під питанням залишається участь Н'Голо Канте та Вілліана. Також цікаво, чи випустить Френк Лемпард в основі Кепу, адже в двох останніх поєдинках у воротах грав Віллі Кабальєро.

Орієнтовні склади на матч Баварія – Челсі

Баварія: Нойєр – Кімміх, Боатенг, Алаба, Девіс – Алькантара, Горетцка – Гнабрі, Мюллер, Перішіч – Лєвандовскі

Челсі: Кабальєро – Зума, Крістенсен, Рюдігер – Джеймс, Барклі, Ковачіч, Емерсон – Маунт, Жиру, Хадсон-Одой

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Не варто сподіватися на диво. Майже всі мюнхенці здорові, вони перебувають у шикарній формі, у них шалений гандикап, а Челсі – вичавлений фізично й знекровлений кадрово колектив, якому потрібно відіграти три голи. Шансів на звитягу у лондонців мінімум, а на прохід далі – ще менше. Втім, навряд чи "рекордмайстери" влаштують ще один розгром, адже після затяжної паузи футболісти ще не набрали оптимальних кондицій. Так чи інакше, Баварія повинна перемагати.

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