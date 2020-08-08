toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛИОН

Лэмпард верит в чудо в матче против Баварии после домашних 0:3

07:30 - Читати українською
Лэмпард верит в чудо в матче против Баварии после домашних 0:3
Фрэнк Лэмпард / Reuters

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард призвал свою команду сделать все возможное в матче 1/8 финала ЛЧ против Баварии.

 

"Я верю, что мы можем исправить ситуацию. Мы должны, игроки должны. Это огромная задача. Мы должны понять ситуацию, в которой оказались. Будет чрезвычайно трудно.

Бавария – Челси: Флик предостерег своих игроков от расслабленности

Игры несколько изменились. Мы должны верить, что у нас есть возможность сделать что-то особенное. Нам нужно выступить уверенно. Может ли это сделать нас раскованными против такой сильной команды? Это то, что я ожидаю от ребят. Мы должны выйти на матч с правильным настроем", – цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бавария – Челси состоится сегодня (8 августа), начало в 22:00. В Лондоне мюнхенцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Бавария – Челси: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

blog_ava
Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал
00:19
7836
Теги
Лига чемпионов Челси Челси Фрэнк Фрэнк Лэмпард Бавария - Челси
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
40
мин
Бавария
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?