Лэмпард верит в чудо в матче против Баварии после домашних 0:3

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард призвал свою команду сделать все возможное в матче 1/8 финала ЛЧ против Баварии.

"Я верю, что мы можем исправить ситуацию. Мы должны, игроки должны. Это огромная задача. Мы должны понять ситуацию, в которой оказались. Будет чрезвычайно трудно.

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Игры несколько изменились. Мы должны верить, что у нас есть возможность сделать что-то особенное. Нам нужно выступить уверенно. Может ли это сделать нас раскованными против такой сильной команды? Это то, что я ожидаю от ребят. Мы должны выйти на матч с правильным настроем", – цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бавария – Челси состоится сегодня (8 августа), начало в 22:00. В Лондоне мюнхенцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Бавария – Челси: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов