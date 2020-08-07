Баварія – Челсі: Флік застеріг своїх гравців від розслабленості

"Йдеться про повагу. Ми бачили, як виступав Челсі з моменту перезавантаження сезону. Ми будемо використовувати той самий підхід, як і завжди.

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Ми можемо поважати своїх опонентів, але також потрібно зосередитися на власному підході – концентрація на 100% у кожній наступній грі. Ми не думаємо про те, що може бути далі. Ми хочемо вигравати кожен матч і виконувати все якомога краще, беручи позитив для наступних поєдинків", – цитує Фліка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Баварія – Челсі відбудеться завтра (8 серпня), початок о 22:00. У Лондоні мюнхенці розгромили суперника з рахунком 3:0.

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