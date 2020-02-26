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Лемпард: Баварія перевершила Челсі у всьому

09:15 50 Читать на русском
Лемпард: Баварія перевершила Челсі у всьому
Френк Лемпард / твіттер ФК Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (0:3).

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабрі 51’
Серж Гнабрі 54’
Роберт Лєвандовскі 76’
51’ Серж Гнабрі
54’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
83’ Маркос Алонсо

"Виступ був поганим. Іноді потрібно бути максимально чесним. Баварія перевершила нас у всьому, і це непогано тверезить. Завдяки такому високому рівню мюнхенці з року в рік борються за перемогу в Бундеслізі і в Європі.

Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Я розчарований, що ми не змогли зіграти краще проти них. Ми повинні прийняти цей удар і працювати, щоб повернутися до того рівня, на якому ми хочемо бути. Якщо ви подивитеся на їхні рішення, які вони приймають в передачах, то буде ясно, що ми повинні в цьому додати. Якщо наші гравці трохи про це подумають, а мені здається, що вони це зроблять, то переглянуть, проти кого грали, і побачать рівень, до якого потрібно прагнути.

Ми завжди будемо грати з гордістю, але мене більше турбує загальна картина. Як швидко ми зможемо відновитися до Прем'єр-ліги і як швидко ми зможемо вийти на рівень?" – наводить слова Лемпарда BBC Sport.

Нагадаємо, Баварія розбила Челсі (3:0) у виїзному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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