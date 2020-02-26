Лемпард: Баварія перевершила Челсі у всьому

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (0:3).

"Виступ був поганим. Іноді потрібно бути максимально чесним. Баварія перевершила нас у всьому, і це непогано тверезить. Завдяки такому високому рівню мюнхенці з року в рік борються за перемогу в Бундеслізі і в Європі.

Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Я розчарований, що ми не змогли зіграти краще проти них. Ми повинні прийняти цей удар і працювати, щоб повернутися до того рівня, на якому ми хочемо бути. Якщо ви подивитеся на їхні рішення, які вони приймають в передачах, то буде ясно, що ми повинні в цьому додати. Якщо наші гравці трохи про це подумають, а мені здається, що вони це зроблять, то переглянуть, проти кого грали, і побачать рівень, до якого потрібно прагнути.

Ми завжди будемо грати з гордістю, але мене більше турбує загальна картина. Як швидко ми зможемо відновитися до Прем'єр-ліги і як швидко ми зможемо вийти на рівень?" – наводить слова Лемпарда BBC Sport.

Нагадаємо, Баварія розбила Челсі (3:0) у виїзному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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