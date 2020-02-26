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Лэмпард: Бавария превзошла Челси во всем

09:16 81 Читати українською
Лэмпард: Бавария превзошла Челси во всем
Фрэнк Лэмпард / твиттер ФК Челси

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии (0:3).

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабри 51’
Серж Гнабри 54’
Роберт Левандовски 76’
51’ Серж Гнабри
54’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
83’ Маркос Алонсо

"Выступление было плохим. Иногда нужно быть максимально честным. Бавария превзошла нас во всем, и это неплохо трезвит. Благодаря такому высокому уровню мюнхенцы из года в год борются за победу в Бундеслиге и в Европе.

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Я разочарован, что мы не смогли сыграть лучше против них. Мы должны принять этот удар и работать, чтобы вернуться к тому уровню, на котором мы хотим быть. Если вы посмотрите на их решения, которые они принимают в передачах, то будет ясно, что мы должны в этом добавить. Если наши игроки немного об этом подумают, а мне кажется, что они это сделают, то увидят, против кого играли, и увидят уровень, к которому нужно стремиться.

Мы всегда будем играть с гордостью, но меня больше беспокоит общая картина. Как быстро мы сможем восстановиться к Премьер-лиге и как быстро мы сможем выйти на уровень?" – приводит слова Лэмпарда BBC Sport.

Напомним, Бавария разбила Челси (3:0) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 18 марта.

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