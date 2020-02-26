Лэмпард: Бавария превзошла Челси во всем

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии (0:3).

"Выступление было плохим. Иногда нужно быть максимально честным. Бавария превзошла нас во всем, и это неплохо трезвит. Благодаря такому высокому уровню мюнхенцы из года в год борются за победу в Бундеслиге и в Европе.

Челси – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча

Я разочарован, что мы не смогли сыграть лучше против них. Мы должны принять этот удар и работать, чтобы вернуться к тому уровню, на котором мы хотим быть. Если вы посмотрите на их решения, которые они принимают в передачах, то будет ясно, что мы должны в этом добавить. Если наши игроки немного об этом подумают, а мне кажется, что они это сделают, то увидят, против кого играли, и увидят уровень, к которому нужно стремиться.

Мы всегда будем играть с гордостью, но меня больше беспокоит общая картина. Как быстро мы сможем восстановиться к Премьер-лиге и как быстро мы сможем выйти на уровень?" – приводит слова Лэмпарда BBC Sport.

Напомним, Бавария разбила Челси (3:0) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 18 марта.

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