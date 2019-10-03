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Лемпард – перший англійський тренер за 2,5 року, який виграв матч Ліги чемпіонів

10:14 408 Читать на русском
Лемпард – перший англійський тренер за 2,5 року, який виграв матч Ліги чемпіонів
Френк Лемпард / ФК Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард перервав безвиграшну серію англійських тренерів у Лізі чемпіонів.

33’ Віктор Осімхен
 
Таммі Абрахам 22’
Вілліан 78’
22’ Таммі Абрахам
33’ Віктор Осімхен
78’ Вілліан

Лондонський Челсі здобув перемогу над Ліллем (2:1) у матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів завдяки голам Абрахама та Вілліана.

Вілліан провів ювілейний матч за Челсі

Таким чином, Френк Лемпард став першим англійським тренером з березня 2017 року, який виграв у матчі найпрестижнішого клубного турніру. Тоді Лестер під керівництвом Крейга Шекспіра переміг вдома Севілью (2:0).

Челсі після 2 турів має 3 очки. У наступних двох матчах лондонці зіграють проти минулорічної сенсації Ліги чемпіонів – Аякса.

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Ліга чемпіонів Крейг Шекспір Крейг Шекспір Френк Лемпард Френк Лемпард Лілль - Челсі Челсі Челсі Лестер Сіті Лестер Сіті
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