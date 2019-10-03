Лемпард – перший англійський тренер за 2,5 року, який виграв матч Ліги чемпіонів

Головний тренер Челсі Френк Лемпард перервав безвиграшну серію англійських тренерів у Лізі чемпіонів.

Лондонський Челсі здобув перемогу над Ліллем (2:1) у матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів завдяки голам Абрахама та Вілліана.

Вілліан провів ювілейний матч за Челсі

Таким чином, Френк Лемпард став першим англійським тренером з березня 2017 року, який виграв у матчі найпрестижнішого клубного турніру. Тоді Лестер під керівництвом Крейга Шекспіра переміг вдома Севілью (2:0).

Челсі після 2 турів має 3 очки. У наступних двох матчах лондонці зіграють проти минулорічної сенсації Ліги чемпіонів – Аякса.