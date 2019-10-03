Вілліан провів ювілейний матч за Челсі

Матч другого туру Ліги чемпіонів проти Лілля став особливим для хавбека Челсі Вілліана.

Гра проти французької команди стала для бразильця 300-ю у складі Челсі, інформує офіційний сайт лондонського клубу.

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Вілліан перебрався з російського Анжи до столиці Англії у 2013 році. До того він виступав за рідний Корінтіанс і донецький Шахтар, з яким вигравав Кубок УЄФА. У складі Челсі Вілліан може похвалитися такими досягненнями: дворазовий чемпіон АПЛ, перемоги в Кубку Англії та Кубку ліги, а також тріумф в Лізі Європи 2018/19.

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Команда вирішила не псувати ювілей 31-річного вінгера і перемогла Лілль з рахунком 2:1. Наразі Челсі ділить другу сходинку групи Н з іспанською Валенсією.