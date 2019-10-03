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Вілліан провів ювілейний матч за Челсі

00:12 157 Читать на русском
Вілліан провів ювілейний матч за Челсі
Вілліан / Сайт Челсі

Матч другого туру Ліги чемпіонів проти Лілля став особливим для хавбека Челсі Вілліана.

33’ Віктор Осімхен
 
Таммі Абрахам 22’
Вілліан 78’
22’ Таммі Абрахам
33’ Віктор Осімхен
78’ Вілліан

Гра проти французької команди стала для бразильця 300-ю у складі Челсі, інформує офіційний сайт лондонського клубу.

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Вілліан перебрався з російського Анжи до столиці Англії у 2013 році. До того він виступав за рідний Корінтіанс і донецький Шахтар, з яким вигравав Кубок УЄФА. У складі Челсі Вілліан може похвалитися такими досягненнями: дворазовий чемпіон АПЛ, перемоги в Кубку Англії та Кубку ліги, а також тріумф в Лізі Європи 2018/19.

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Команда вирішила не псувати ювілей 31-річного вінгера і перемогла Лілль з рахунком 2:1. Наразі Челсі ділить другу сходинку групи Н з іспанською Валенсією.

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Ліга чемпіонів Челсі Челсі Англія Лілль - Челсі Вілліан Вілліан
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