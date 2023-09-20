Кевін Келсі вже у дебютному матчі на рівні ЛЧ переписав історію Шахтаря.

Венесуельський форвард оформив єдиний м'яч "гірників" у протистоянні з Порту.

Шахтар – Порту – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Келсі у віці 19 років і 53 днів став наймолодшим автором гола Шахтаря у фінальному розіграші Ліги чемпіонів. Кевін перевершив попередній рекорд бразильця Тете (19 років, 264 дні). Загалом у топ-10 Шахтаря домінують саме іноземці, а українців лише двоє – Олексій Бєлік на третьому місці і Тарас Степаненко на десятому.

Додамо, що наступний матч в рамках ЛЧ команда ван Леувена проведе 4 жовтня на полі Антверпена.

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