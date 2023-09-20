Легионер Шахтера побил рекорд клуба в Лиге чемпионов – среди топ-10 только двое украинцев
Кевин Келси уже в дебютном матче на уровне ЛЧ переписал историю Шахтера.
Венесуэльский форвард оформил единственный мяч "горняков" в противостоянии с Порту.
Шахтер – Порту – 1:3 – видео голов и обзор матча
Келси в возрасте 19 лет и 53 дней стал самым молодым автором гола Шахтера в финальном розыгрыше Лиги чемпионов. Кевин превзошел предыдущий рекорд бразильца Тете (19 лет, 264 дня). В общей сложности в топ-10 Шахтера доминируют именно иностранцы, а украинцев только двое – Алексей Белик на третьем месте и Тарас Степаненко на десятом.
Следующий матч в рамках ЛЧ команда ван Леувена проведет 4 октября на поле Антверпена.
Таблица от StatBunker
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