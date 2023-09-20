Венесуэльский форвард оформил единственный мяч "горняков" в противостоянии с Порту.

Шахтер – Порту – 1:3 – видео голов и обзор матча

Келси в возрасте 19 лет и 53 дней стал самым молодым автором гола Шахтера в финальном розыгрыше Лиги чемпионов. Кевин превзошел предыдущий рекорд бразильца Тете (19 лет, 264 дня). В общей сложности в топ-10 Шахтера доминируют именно иностранцы, а украинцев только двое – Алексей Белик на третьем месте и Тарас Степаненко на десятом.

Следующий матч в рамках ЛЧ команда ван Леувена проведет 4 октября на поле Антверпена.

Таблица от StatBunker

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