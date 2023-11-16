Понад рік тому колишній хавбек Аякса, Арсенала, Барселони і збірної Нідерландів втратив посаду спортивного директора в амстердамському клубі. Виявилося, що Овермарс надсилав фото свого статевого органу співробітницям, хоча вони його про це не просили.

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Нідерландський футбольний союз нарешті розглянув цю справу і виніс вердикт – легенді заборонили протягом двох років займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом. Про це повідомляє NOS. Заборона поширюється на змагання, підконтрольні KNVB. Окрім того, лише рік дискваліфікації реальний, інший – умовний.

Зараз Марк Овермарс працює в бельгійському Антверпені, на що дискваліфікація не поширюється. Тож скандаліст може без перешкод працювати на цьогорічного суперника Шахтаря у Лізі чемпіонів.

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