Парижани заявили 24 гравців на зустріч з Реалом на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний твіттер ПСЖ. Відзначимо, що Неймар також потрапив до списку, хоча була ймовірність, що бразилець пропустить зустріч через пошкодження. Це перше потрапляння форварда в заявку після травми, через яку десятка ПСЖ пропустив більше двох місяців.

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Голкіпери: Навас, Доннарумма, Летельє.

Захисники: Хакімі, Кімпембе, Маркіньйос, Дагба, Курзава, Діалло, Керер, Мендеш.

Півзахисники: Верратті, Паредес, Ді Марія, Данілу Перейра, Вейналдум, Еррера, Дракслер, Гуйє, Сімонс.

Нападники: Мбаппе, Ікарді, Мессі, Неймар.

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Додамо, що зустріч з Реалом відбудеться вже сьогодні, 15 лютого, на Парк де Пренс, початок о 22:00.

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