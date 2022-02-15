ПСЖ оголосив заявку на матч з Реалом – повернення Неймара
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно обрав список гравців на поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.
Парижани заявили 24 гравців на зустріч з Реалом на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний твіттер ПСЖ. Відзначимо, що Неймар також потрапив до списку, хоча була ймовірність, що бразилець пропустить зустріч через пошкодження. Це перше потрапляння форварда в заявку після травми, через яку десятка ПСЖ пропустив більше двох місяців.
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Голкіпери: Навас, Доннарумма, Летельє.
Захисники: Хакімі, Кімпембе, Маркіньйос, Дагба, Курзава, Діалло, Керер, Мендеш.
Півзахисники: Верратті, Паредес, Ді Марія, Данілу Перейра, Вейналдум, Еррера, Дракслер, Гуйє, Сімонс.
Нападники: Мбаппе, Ікарді, Мессі, Неймар.
Додамо, що зустріч з Реалом відбудеться вже сьогодні, 15 лютого, на Парк де Пренс, початок о 22:00.