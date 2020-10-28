"Ференцварош – команда жорстка, непоступлива, а за рівнем майстерності знаходиться, мабуть, на рівні з Динамо. Коронавірус і тут втрутився напередодні гри – Бущан і Миколенко не зможуть взяти участь у цій грі і, дай Бог, щоб не сталося інших неприємностей.

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Як складеться гра – припустити не беруся, адже в якому складі вийде на гру Динамо буде ясно безпосередньо перед стартовим свистком. І якщо динамівці нав'яжуть супернику свою гру, покажуть атакувальний футбол, захист буде в тонусі, то будемо очікувати позитивного результату – Ференцварош точно не встоїть", – сказав Яремчук у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, вже сьогодні, 28 жовтня, Динамо на виїзді зустрінеться з угорським Ференцварошем в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00.

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