Колишній півзахисник Динамо та Ференцвароша Василь Рац поміркував над шансами своїх колишніх команд у очній дуелі в рамках Ліги чемпіонів.

"Хоча я живу в Україні – стежу за виступами Ференцвароша. Був здивований, побачивши, наскільки сильно виросла команда під керівництвом Сергія Реброва після перших невдач.

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Ви можете помітити, яка робота пророблена в команді. Якщо раніше український фахівець спирався на угорських футболістів, то тепер він більше покладається на іноземців. Звичайно, дивуватися нема чому, адже тренер завжди оцінюється за своїми результатами. Тому Сергій Ребров без проблем відмовився від деяких гравців і розвинув швидких, динамічних, сильних фізично футболістів.

В угорців є шанс поборотися з київським Динамо, хоча з приходом Мірчі Луческу у моєму колишньому клубі також почалась нова ера. 75-річний румунський фахівець сміливо повірив у списаних молодих футболістів, які дякують за довіру постійним покращенням своїх результатів. Є перспектива захоплюючого матчу", – цитує Раца виданню Nemzeti Sport.

Нагадаємо, вже сьогодні, 28 жовтня, Динамо на виїзді зустрінеться з угорським Ференцварошем в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00.

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