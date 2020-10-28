Легенда Динамо предложил киевлянам безоговорочный рецепт успеха в матче против Ференцвароша
Бывший хавбек Динамо Иван Яремчук поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между украинской и венгерской командами.
"Ференцварош – команда жесткая, неуступчивая, а по уровню мастерства находится, пожалуй, наравне с Динамо. Коронавирус и тут вмешался накануне игры – Бущан и Миколенко не смогут принять участие в этой игре и, дай Бог, чтобы не произошло других неприятностей.
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Как сложится игра – предположить не берусь, ведь в каком составе выйдет на игру Динамо будет ясно непосредственно перед стартовым свистком. И если динамовцы навяжут сопернику свою игру, покажут атакующий футбол, защита будет в тонусе, то будем ожидать положительного результата – Ференцварош точно не устоит", – сказал Яремчук в комментарии изданию Footboom.
Напомним, уже сегодня, 28 октября, Динамо на выезде встретится с венгерским Ференцварошем в рамках 2-го тура Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00.