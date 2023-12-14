"Шахтар – ідеальний суперник? Я намагаюся добре грати в кожній грі. Я знову оформив дубль у ворота Шахтаря і дуже цьому радий. Команда заслужила цю перемогу завдяки зусиллям, які ми доклали від самого початку. Тепер головне спокійно відзначити цю перемогу, адже вже в понеділок на нас чекає важкий матч зі Спортінгом.

Порту – Шахтар – відео голів

Високий пресинг? Ми граємо так у кожному матчі. Це те, про що нас просив тренер. Він сказав, що матч із Шахтарем – фінал, ми не розглядали інших варіантів, крім перемоги. У мене немає побажань під час жеребкування. Ми в будь-якому разі зустрінемося із сильною командою. Консейсау дуже добре готує ці ігри, подивимося.

Стати гравцем збірної Португалії? Мені не потрібно заявляти про себе, всі і так бачать мою гру і мою роботу. Я маю намір продовжувати виступати на цьому ж рівні. Подивимося, що станеться в майбутньому", – цитує Галену CNN Portugal.

Шахтар не зміг вийти у плей-офф ЛЧ, програвши Порту в битві з вісьмома голами – Сікан став першим після Шевченка