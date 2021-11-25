Медштаб першої команди "блаугранас" покинули ще двоє працівників – Луїс Тіль і Хав'єр Ангуас, повідомляє Marca з посиланням на TV3.

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Хаві із самого початку мав претензії до роботи командних лікарів. Зокрема, Тіль відповідав за реабілітацію Ансу Фаті, який другий сезон поспіль страждає від травм. Керманич Барселони сподівається запросити інших фахівців і вже має кандидатів. Незабаром з молодіжної у першу команду буде переведений Ксав'є Валле.

Також Хаві хотів би повернути на Камп Ноу Рікарда Пруну. Цей лікар провів у структурі Барси 25 років, але у листопаді 2020-го приєднався до штабу збірної ОАЕ. Задля його запрошення каталонцям доведеться платити компенсацію.

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