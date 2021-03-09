Головними цілями Лапорти стали Девід Алаба та Серхіо Агуеро, у яких влітку завершуються чинні контракти з Баварією та Манчестер Сіті відповідно, повідомляє Mundo Deportivo.

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Представники Алаби вже контактували з президентом Барселони та запевнили, що ще не підписали нічого з мадридським Реалом та підкреслили зацікавленість австрійця саме у переході до "блаугранас". Зазначається, що сторони досягнули усної домовленості.

Агуеро ж є хорошим другом Мессі, що є козиром у переговорах. Цього сезону Серхіо мало часу провів на футбольному полі через травми, проте залишається серйозною бойовою одиницею в атаці та може стати новою "дев'яткою" каталонців. Аргентинець навіть готовий на зниження зарплати, проте хоче отримати трансферний бонус.

Також Барселона має попередню домовленість з оборонцем Манчестер Сіті Еріком Гарсією. Втім, його трансфер ще під питанням, адже нове керівництво клубу має остаточно затвердити перехід.

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