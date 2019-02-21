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Сімеоне: В Атлетіко великі яйця, але в Турині буде складно

10:20 351 Читать на русском
Сімеоне: В Атлетіко великі яйця, але в Турині буде складно
Дієго Сімеоне / Фото: соцмережі

Наставник Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти Ювентуса в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Чому я зробив жест, що зображає яйця? Це означає, що у нас є яйця. Великі яйця. Я вже робив це, коли був гравцем. Для того щоб випустити Коке і Косту в старті після місяця відсутності, потрібні яйця. І я випустив їх.

Атлетіко – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Відеоповтори? Будемо сподіватися, що все справедливо, і ми добре впоралися. Але коли ти ростом 187 сантиметрів і важиш стільки ж, ти не падаєш від легкого дотику. Такого просто не буває. Повірте. Будь це в зворотну сторону, пенальті б не було. К'єлліні шикарно зобразив фол і впав.

Розуміємо, що в Турині буде несолодко, не сумніваюся, що нам доведеться багато терпіти. Але іншого способу домогтися результату я не бачу", – цитує Сімеоне Marca.

Атлетіко впевнено переграв Ювентус і зробив заявку на вихід у чвертьфінал

Ліга чемпіонів1/8 фіналуВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Ювентус: Середа 20 лютого 2019

Атлетіко
Матч завершено
2 : 0
Ювентус
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Ліга чемпіонів Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Атлетіко - Ювентус
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