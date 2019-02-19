Кьеллини: Лидерские качества Роналду заменили Ювентусу величие Буффона

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини рассказал о цели туринцев в Лиге чемпионов.

"Думаю, Атлетико скорее итальянская команда, чем испанская. По менталитету и подходу к матчам они ближе к нашему футболу. Они любят обороняться, а их тактика приносит результаты.

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У них также есть множество опытных игроков, которые знают, как нужно правильно обращаться с мячом. Стиль их игры заметно отличается от Барселоны. У Атлетико есть Гризманн, способный изменить ход игры. Благодаря ему игра его команды становится совершенно непредсказуемой.

Что касается Роналду, то он, безусловно, усилил нашу команду. Лидерские качества Роналду заменили нам величие Буффона. Мы достигли двух финалов Лиги чемпионов, но хотим зайти немного дальше.

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Победа в Лиге чемпионов – не одержимость, а цель, которую мы можем достичь со спокойствием. Мы не единственные, кто жаждет этой победы, но мы знаем, что в мире есть всего лишь пять-шесть команд, способных на такой подвиг", – цитирует Кьеллини Marca.