Атлетіко – Ювентус: Роналду має вражаючу статистику у протистояннях з мадридцями

Туринський Ювентус зустрінеться з Атлетіко в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Нападник "старої синьори" Кріштіану Роналду зазвичай дуже плідно проводить матчі з мадридцями. Підопічним Дієго Сімеоне потрібно найбільше остерігатися 7-го номера Ювентуса, вважає beinsports.com.

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22 голи Роналду забив у ворота Атлетіко, серед яких 3 хет-трики. Лише Севілья (27) та Хетафе (23) постраждали від португальця більше.

10 із цих 22-х голів Кріштіану забив у виїзних матчах з "матрацниками". Більше форвад забивав лише на полях Барселони та Севільї – по 12 м'ячів.

8 разів Роналду пробивав пенальті у ворота Атлетіко і реалізував їх усі.

6 разів Кріштіану зустрічався з мадридцями у Лізі чемпіонів і програв лише раз. Щоправда, перемога у другому півфінальному матчі сезону 2016/17 році (2:1) не допомогла команді Дієго Сімеоне вийти у фінал турніру.

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Поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко – Ювентус відбудеться завтра, 20 лютого, в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано.