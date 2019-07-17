Кваліфікація Ліги чемпіонів: "український" Ференцварош перестріляв Лудогорець, Дебелко не допоміг Ризі

Завершилися перші матчі ігрового дня у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд

Рига – Дандолк – 0:0 (перший матч – 0:0), пен. – 4:5

Вилучення: Пренга, 111 (Р)

АІК – Арарат-Вірменія – 3:1 (1:2)

Голи: Гойтом, 47, 52, Ларссон, 62 (пенальті) – Кобялко, 77

Карабах – Партизані – 2:0 (0:0)

Голи: Озобіч, 51, Кінтана, 90+4

Русенборг – Лінфілд – 4:0 (2:0)

Голи: Конрадсен, 20, 51, Акінтола, 69, Хелланн, 85

Лудогорець – Ференцварош – 2:3 (1:2)

Голи: Терзієв, 24, Гайстер, 69 (автогол) – Харатін, 17, Шкварка, 21, Нгуен, 48

Нереалізований пенальті: Свєрчок, 29 (Л)

Вилучення: Моці, 82 (Л)

П'яст – БАТЕ – розпочався о 21:00 (1:1)

ЧФК Клуж – Астана – розпочався о 21:00 (0:1)

Марібор – Валюр – розпочався о 21:15 (3:0)

Сутьєска – Слован – розпочався о 21:15 (1:1)

Селтік – Сараєво – розпочався о 21:45 (3:1)

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У столиці Латвії глядачі стали свідками блідих 0:0, а гра між Ригою і Дандолком дійшла до серії пенальті. Там український форвард рижан Роман Дебелко реалізував свій одинадцятиметровий, а партнери його підвели – далі йде чемпіон Ірландії.

Арарат-Вірменія протримався рівно тайм у виїзному поєдинку з АІКом, але посипався відразу після перерви. Успіх шведам забезпечили ветерани. Спочатку Хенок Гойтом двічі вдало замкнув передачі від Салетроса. А на 62-й хвилині Себастьян Ларссон ударом із одинадцятиметрової позначки впевнено розвів м'яч і кіпера по різних кутах. Антон Кобялко за 15 хвилин вискочив на побачення з Ліннером і подарував вірменам надію на підсумковий успіх. Але цього вечора фортуна була за АІК.

Натомість Карабаху для проходу в наступний раунд вистачило б і одного забитого м'яча. Його на старті другого тайму забив Філіп Озобіч, класно зігравши головою після навісу зліва. А в доданий арбітром час відзначився Кінтана. Як наслідок, Партизані прощається із ЛЧ.

Не мав жодних проблем із Лінфілдом досвідчений єврокубковий боєць Русенборг. Андерс Конрадсен впевнено зіграв головою на випередження після подачі кутового на 20-й хвилині, а на 51-й чудовим ударом з льоту подвоїв перевагу "маленьких тролів". Крапку в цьому протистоянні поставив Бабаджіде Акінтола, який на 69-й хвилині добре зіграв на добиванні після атаки лівим флангом, а потім записав до свого активу асист на Поля Андре Хелланна.

Справжня гольова феєрія сталася у Болгарії. Ференцварош під керівництвом Сергія Реброва стараннями українців Харатіна (гол) та Зубкова (2 асисти) впевнено повів у рахунку вже на 21-й хвилині. Лудогорець ледь не спромігся на швидкий камбек: спочатку Терзієв головою замкнув подачу з кутового, а потім Свєрчок зобов'язаний був зрівнювати рахунок із пенальті. Проте, Якуб вирішив виконати панєнку й прогадав – кіпер "Фраді" парирував удар. У другому ж таймі команди обмінялися курйозними голами: Нгуен забив красивий м'яч не без допомоги рикошету, а Гайстер взагалі зрізав м'яч у власні ворота. Виїзна перемога довела амбіції Ференцвароша на цьогорічний розіграш Ліги чемпіонів.

Ференцварош з українцями в Лізі чемпіонів перемагає Лудогорець – Харатін забив гол, Зубков віддав два асисти