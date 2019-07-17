Квалификация Лиги чемпионов: "украинский" Ференцварош перестрелял Лудогорец, Дебелко не помог Риге

Завершились первые матчи игрового дня в квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 1–й квалификационный раунд

Рига – Дандолк – 0:0 (первый матч – 0:0), пен. – 4:5

Удаление: Пренга, 111 (Р)

АИК – Арарат-Армения – 3:1 (1:2)

Голы: Гойтом, 47, 52, Ларссон, 62 (пенальти) – Кобялко, 77

Карабах – Партизани – 2:0 (0:0)

Голы: Озобич, 51, Кинтана, 90+4

Русенборг – Линфилд – 4:0 (2:0)

Голы: Конрадсен, 20, 51, Акинтола, 69, Хелланн, 85

Лудогорец – Ференцварош – 2:3 (1:2)

Голы: Терзиев, 24, Гайстер, 69 (автогол) – Харатин, 17, Шкварка, 21, Нгуен, 48

Нереализованный пенальти: Сверчок, 29 (Л)

Удаление: Моци, 82 (Л)

Пяст – БАТЭ – начался в 21:00 (1:1)

ЧФК Клуж – Астана – начался в 21:00 (0:1)

Марибор – Валюр – начался в 21:15 (3:0)

Сутьеска – Слован – начался в 21:15 (1:1)

Селтик – Сараево – начался в 21:45 (3: 1)

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В столице Латвии зрители стали свидетелями бледных 0:0, а игра между Ригой и Дандолком дошла до серии пенальти. Там украинский форвард рижан Роман Дебелко реализовал свой одиннадцатиметровый, а партнеры его подвели – дальше идет чемпион Ирландии.

Арарат-Армения продержался ровно тайм в выездном поединке с АИКом, но посыпался сразу после перерыва. Успех шведам обеспечили ветераны. Сначала Хенок Гойтом дважды удачно замкнул передачи от Салетроса. А на 62-й минуте Себастьян Ларссон ударом с одиннадцатиметровой отметки уверенно развел мяч и вратаря по разным углам. Антон Кобялко 15 минут спустя выскочил один на один с голкипером Линнером и подарил армянам надежду. Однако, фортуна в этот вечер была за АИК.

В то же время Карабаху для прохода в следующий раунд хватило бы и одного забитого мяча. Его на старте второго тайма забил Филипп Озобич, классно сыграв головой после навеса слева. А в добавленное арбитром время отличился Кинтана. Как следствие, Партизани прощается с ЛЧ.

Не имел никаких проблем с Линфилдом опытный еврокубковый боец ​​Русенборг. Андерс Конрадсен уверенно сыграл головой на опережение после подачи углового на 20-й минуте, а на 51-й великолепным ударом с лета удвоил преимущество "маленьких троллей". Точку в этом противостоянии поставил Бабаджиде Акинтола, хорошо сыграв на добивании после атаки левым флангом на 69-й минуте, а потом записал в свой актив ассист на Поль Андре Хелланна.

Настоящая голевая феерия произошла в Болгарии. Ференцварош под руководством Сергея Реброва стараниями украинцев Харатина (гол) и Зубкова (2 ассиста) уверенно повел в счете уже на 21-й минуте. Лудогорец едва не совершил быстрый камбэк: сначала Терзиев головой замкнул подачу с углового, а затем Сверчок обязан был сравнивать счет с пенальти. Однако, Якуб решил выполнить паненку и прогадал – кипер "Фради" парировал удар. Во втором же тайме команды обменялись курьезными голами: Нгуен забил красивый мяч не без помощи рикошета, а Гайстер вообще срезал мяч в собственные ворота. Выездная победа доказала амбиции Ференцвароша в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Ференцварош с украинцами в Лиге чемпионов побеждает Лудогорец – Харатин забил гол, Зубков отдал два ассиста