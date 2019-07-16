Кваліфікація Ліги чемпіонів: Нимме Калью під орудою екс-тренера Карпат і Чорноморця та з українцем здолав Шкендію

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Калью під орудою екс-тренера Карпат і Чорноморця та з українцем у складі здолав Шкендію

Естонський Нимме Калью несподівано переграв північномакедонську Шкендію у повторному матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд

Шкендія – Нимме Калью – 1:2 (перший матч – 1:0)

Голи: Ібраїмі, 62 (пенальті) – Угге, 6, Ліліу, 90+1

Сабуртало – Шериф – початок о 20:30 (3:0)

Валлетта – Дюделанж – початок о 21:00 (2:2)

Торсхавн – ГІК – початок о 21:00 (0:3)

Феронікелі – Нью Сейнтс – початок о 21:45 (2:2)

Црвена Звезда – Судува – початок о 21:45 (0:0)

Підопічні Романа Кожуховського повели в рахунку вже в дебюті матчу, коли Угге вдало зіграв головою після подачі кутового. У другому таймі Шкендія відігралася – Ібраїмі впевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. Проте, під завісу поєдинку фортуна посміхнулася Калью. На 90+1-й хвилині Ліліу головою завершив затяжну комбінацію естонців, які вийшли до наступної стадії завдяки правилу виїзного гола. Усі 90 хвилин за гостей відіграв українець Андрій Маркович.