Кваліфікація Ліги чемпіонів: Нимме Калью під орудою екс-тренера Карпат і Чорноморця та з українцем здолав Шкендію

Естонський Нимме Калью несподівано переграв північномакедонську Шкендію у повторному матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд
Шкендія – Нимме Калью – 1:2 (перший матч – 1:0)
Голи: Ібраїмі, 62 (пенальті) – Угге, 6, Ліліу, 90+1
Сабуртало – Шериф – початок о 20:30 (3:0)
Валлетта – Дюделанж – початок о 21:00 (2:2)
Торсхавн – ГІК – початок о 21:00 (0:3)
Феронікелі – Нью Сейнтс – початок о 21:45 (2:2)
Црвена Звезда – Судува – початок о 21:45 (0:0)
Підопічні Романа Кожуховського повели в рахунку вже в дебюті матчу, коли Угге вдало зіграв головою після подачі кутового. У другому таймі Шкендія відігралася – Ібраїмі впевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. Проте, під завісу поєдинку фортуна посміхнулася Калью. На 90+1-й хвилині Ліліу головою завершив затяжну комбінацію естонців, які вийшли до наступної стадії завдяки правилу виїзного гола. Усі 90 хвилин за гостей відіграв українець Андрій Маркович.