Ференцварош з українцями в Лізі чемпіонів перемагає Лудогорец – Харатін забив гол, Зубков віддав два асисти

В матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Лудогорець – Ференцварош українець Ігор Харатін вивів угорців вперед в рахунку.

Українець Ігор Харатін відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів Лудогорець – Ференцварош. На 17-ій хвилині матчу півзахисник замкнув подачу з кутового іншого українського легіонера Олександра Зубкова.

Зазначимо, що Зубков вже через 4 хвилини записав до свого активу другу гольову передачу, асистувавши Шкварці. Наразі, рахунок в матчі 1:2, болгари відіграли один гол зусиллями Терзієва.

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Зубков приніс Ференцварошу перемогу над Лудогорцем, БАТЕ та П'яст не виявили сильнішого

Лудогорець – Ференцварош: гол Харатіна з передачі Зубкова в Лізі чемпіонів:

Лудогорець – Ференцварош: асист Зубкова в Лізі чемпіонів: