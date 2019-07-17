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Ференцварош з українцями в Лізі чемпіонів перемагає Лудогорец – Харатін забив гол, Зубков віддав два асисти

20:58 817 Читать на русском
Ференцварош з українцями в Лізі чемпіонів перемагає Лудогорец – Харатін забив гол, Зубков віддав два асисти
Ігор Харатін / фото: ФК Ференцварош

В матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Лудогорець – Ференцварош українець Ігор Харатін вивів угорців вперед в рахунку.

 

Українець Ігор Харатін відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів Лудогорець – Ференцварош. На 17-ій хвилині матчу півзахисник замкнув подачу з кутового іншого українського легіонера Олександра Зубкова.

Зазначимо, що Зубков вже через 4 хвилини записав до свого активу другу гольову передачу, асистувавши Шкварці. Наразі, рахунок в матчі 1:2, болгари відіграли один гол зусиллями Терзієва.

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Лудогорець – Ференцварош: гол Харатіна з передачі Зубкова в Лізі чемпіонів:

Лудогорець – Ференцварош: асист Зубкова в Лізі чемпіонів:

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Ференцварош Ференцварош Ліга чемпіонів Відеоновини Ігор Харатін Ігор Харатін Олександр Зубков Олександр Зубков Сергій Ребров Сергій Ребров Лудогорець - Ференцварош
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