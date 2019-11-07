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Роналду розлютився після своєї заміни у матчі проти Локомотива – Саррі назвав причину невдоволення зірки

09:16 216 Читать на русском
Роналду розлютився після своєї заміни у матчі проти Локомотива – Саррі назвав причину невдоволення зірки
Кріштіану Роналду / Reuters

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував реакцію Кріштіану Роналду після своєї заміни у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Локомотива (2:1).

12’ Антон Міранчук
 
Аарон Ремзі 4’
Дуглас Коста 90+3’
4’ Аарон Ремзі
12’ Антон Міранчук
90+3’ Дуглас Коста

"Роналду був злий, тому що виступив не надто добре. У нього були проблеми з коліном кілька днів тому. В кінці першого тайму він нервував. Я боявся, що він зашкодить собі, і вирішив, що краще зняти його.

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Це був не найкращий наш виступ. Матч був вкрай нерівним, хоча ми знали, що вони готують таку гру. Перший тайм був занадто відкритим, а в другому у нас було дуже багато гравців, які виходили вище за захисну лінію. Ми надто сильно ризикували. Але команда хотіла перемогти і таки зробила це", – наводить слова Саррі Goal.

Нагадаємо, Роналду покинув поле на 81-ій хвилині за рахунку 1:1, але в компенсований час його команда вирвала три очки – відзначився Дуглас Коста.

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