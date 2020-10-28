У рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів лондонський Челсі розбив російський Краснодар на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Гості сподівалися забити швидкий м'яч, але Жоржінью не зміг реалізувати одинадцятиметровий на 14-й хвилині. Проте, під завісу тайму рахунок відкрив Хадсон-Одой, хоча до гола більше доклався кіпер краснодарців Сафонов – він невдало парирував м'яч у власні ворота.

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А в другій половині гри Челсі влаштував господарям повний розгром. Для початку Вернер забив із пенальті. Потім триходівка Пулішіч-Вернер-Зієш завершилася влучним пострілом марокканця. А на 90-й хвилині Пулішіч пробив воротаря сильним ударом низом із гострого кута – 0:4, як наслідок.

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