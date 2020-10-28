Гости надеялись забить быстрый мяч, но Жоржиньо не смог реализовать одиннадцатиметровый на 14-й минуте. Однако, под занавес тайма счет открыл Хадсон-Одой, хотя к голу больше оказался причастным кипер краснодарцев Сафонов – он неудачно парировал мяч в свои ворота.

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А во второй половине игры Челси устроил хозяевам полный разгром. Для начала Вернер забил с пенальти. Затем трехходовка Пулишич-Вернер-Зиеш завершилась точным выстрелом марокканца. А на 90-й минуте Пулишич пробил вратаря сильным ударом низом с острого угла – 0:4, как следствие.

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