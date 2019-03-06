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Кроос: Люди дуже швидко забувають минуле – ніхто більше не виграє Лігу чемпіонів тричі поспіль

11:41 421 Читать на русском
Кроос: Люди дуже швидко забувають минуле – ніхто більше не виграє Лігу чемпіонів тричі поспіль
Тоні Кроос / фото із соцмереж

Півзахисник Реала Тоні Кроос поділився враженнями після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса (1:4).

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

"У нас хороша команда. Ми періодично показували це протягом сезону, але грали не постійно і недостатньо стабільно. На цьому тижні ми програли все, втратили всі шанси на будь-який трофей. Це жорстоко, з цим дуже важко змиритися.

Реал – Аякс – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Але, знаєте, люди дуже швидко забувають минуле. Я говорив, це незвично, що команда тричі поспіль виграє Лігу чемпіонів. Я скажу вам: цього більше ніколи не трапиться.

Вітаю Аякс, вони були кращими. Нам потрібно серйозно поставитися до решти сезону і готуватися до наступного. У нашої команди високий рівень, але, думаю, ніхто з команди в цьому сезоні не грав постійно на найкращому рівні, тому ми звідусіль і вилетіли", – цитує Крооса The Guardian.

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Теги
Реал Мадрид - Аякс Ліга чемпіонів Тоні Кроос Тоні Кроос Реал Мадрид Реал Мадрид
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