toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Кроос: Люди очень быстро забывают прошлое – никто больше не выиграет Лигу чемпионов трижды подряд

11:41 73 Читати українською
Кроос: Люди очень быстро забывают прошлое – никто больше не выиграет Лигу чемпионов трижды подряд
Тони Кроос / фото из соцсетей

Полузащитник Реала Тони Кроос поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса (1:4).

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

"У нас хорошая команда. Мы периодически показывали это в течение сезона, но играли не всегда и недостаточно стабильно. На этой неделе мы проиграли все, потеряли все шансы на любой трофей. Это жестоко, с этим очень трудно смириться.

Реал – Аякс – 1:4 – видео голов и обзор матча

Но, знаете, люди очень быстро забывают прошлое. Я говорил, это необычно, что команда трижды подряд выиграет Лигу чемпионов. Я скажу вам: этого больше никогда не случится.

Поздравляю Аякс, они были лучше. Нам нужно серьезно отнестись к остатку сезона и готовиться к следующему. У нашей команды высокий уровень, но, думаю, никто из команды в этом сезоне не играл постоянно на лучшем уровне, поэтому мы отовсюду и вылетели", – цитирует Крооса The Guardian.

Аякс разгромил Реал Мадрид: крутые амстердамцы идут за трофеем, невероятный Тадич и историческое поражение "бланкос"

Теги
Реал Мадрид - Аякс Лига чемпионов Тони Кроос Тони Кроос Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
36
мин
ПСЖ
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук