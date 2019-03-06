Кроос: Люди очень быстро забывают прошлое – никто больше не выиграет Лигу чемпионов трижды подряд

Полузащитник Реала Тони Кроос поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса (1:4).

"У нас хорошая команда. Мы периодически показывали это в течение сезона, но играли не всегда и недостаточно стабильно. На этой неделе мы проиграли все, потеряли все шансы на любой трофей. Это жестоко, с этим очень трудно смириться.

Реал – Аякс – 1:4 – видео голов и обзор матча

Но, знаете, люди очень быстро забывают прошлое. Я говорил, это необычно, что команда трижды подряд выиграет Лигу чемпионов. Я скажу вам: этого больше никогда не случится.

Поздравляю Аякс, они были лучше. Нам нужно серьезно отнестись к остатку сезона и готовиться к следующему. У нашей команды высокий уровень, но, думаю, никто из команды в этом сезоне не играл постоянно на лучшем уровне, поэтому мы отовсюду и вылетели", – цитирует Крооса The Guardian.

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