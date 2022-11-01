Мохамед Сімакан відмовився від трансферу з РБ Лейпциг до ПСЖ, щоб продовжити отримувати велику кількість ігрового часу.

Правий захисник РБ Лейпциг Мохамед Сімакан в інтерв'ю L'Équipe підтвердив, що влітку відмовився від трансферу до ПСЖ. 22-річний гравець вирішив, що буде розумніше залишитися в чемпіонаті Німеччини і продовжуватиме отримувати стабільну ігрову практику.

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"Луїш Кампуш розмовляв з моїми агентами, це правда. ПСЖ був зацікавлений у моєму трансфері. Але для мене важлива стабільність. Спільно з керівництвом РБ Лейпциг я вирішив залишитися. Я щасливий, тому що думаю, що Лейпциг – це ідеальне місце для мене на сьогоднішній день", – заявив Сімакан.

Нагадаємо, що Мохамед забив у ворота Шахтаря у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів цього сезону (1:4). У середу, 2 листопада, РБ Лейпциг зіграє з Шахтарем у рамках заключного 6-го туру групового етапу ЛЧ.

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