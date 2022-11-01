Шахтар у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 прийме РБ Лейпциг у Варшаві. Де дивитися поєдинок онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – РБ Лейпциг відбудеться у середу, 2 листопада, о 19:45 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Зустріч пройде у Варшаві, на стадіоні тамтешньої Легії.

Шахтар – РБ Лейпциг: прогноз на вирішальний матч Ліги чемпіонів

Шахтар – РБ Лейпциг: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Поєдинок в прямому ефірі можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 19:40. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23. Також показ гри доступний на Volia TV.

Трансляція матчу буде обрамлена аналітичною студією. Журналісти та експерти підготують глядачів до гри – старт програми о 18:40. Одразу після фінального свистка фахівці розберуть матч у тій же студії.

Нагадаємо, за тур до завершення групового етапу Шахтар має у своєму активі 6 очок. Лейпциг випереджає "гірників" на 3 пункти, проте перемога гарантовано виведе українців у плей-офф. У першому турі в Німеччині підопічні Йовічевіча сенсаційно розбили "биків" з рахунком 4:1. Та перемога досі залишається для Шахтаря єдиною у Лізі чемпіонів. У випадку нічиєї або поразки донеччани зіграють навесні в ЛЄ, яку забезпечили собі у виїзному матчі з Селтіком.

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