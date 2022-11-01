Мохамед Симакан отказался от трансфера из РБ Лейпциг в ПСЖ, чтобы продолжить получать большое количество игрового времени.

Правый защитник РБ Лейпциг Мохамед Симакан в интервью L'Équipe подтвердил, что летом отказался от трансфера в ПСЖ. 22-летний игрок решил, что будет намного разумнее остаться в чемпионате Германии и продолжать получать стабильную игровую практику.

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"Луиш Кампуш разговаривал с моими агентами, это правда. ПСЖ был заинтересован в моем трансфере. Но для меня важна стабильность. Я принял совместное решение с руководством РБ Лейпциг остаться. Я счастлив, потому что думаю, что Лейпциг – это идеальное место для меня на сегодняшний день", – заявил Симакан.

Напомним, что Мохамед забил в ворота Шахтёра в первом туре группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне (1:4). В среду, 2 ноября РБ Лейпциг сыграет с Шахтёром в рамках заключительного 6-го тура группового этапа ЛЧ.

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